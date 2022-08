Promozione, mercato: un gradito ritorno per il Penne

Il Penne continua a rinforzarsi: Jacopo Di Martino vestirà la maglia biancorossa per la stagione 2022/23 nel campionato di Promozione. Un altro importante rinforzo in vista della prossima stagione, oltre che l'ennesimo colpo che andrà a dar manforte al drappello di atleti pennesi della prima squadra. Esterno, classe 1997, dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile biancorosso, e l'esperienza intermedia con gli Allievi del Lauretum, era arrivato a vestire la maglia del Teramo distinguendosi con le compagini Allievi e Berretti fino ad arrivare nell'orbita della prima squadra e del calcio professionistico.



Nella stagione 2016/17 il ritorno a Penne per disputare un campionato di Eccellenza ad alti livelli, contribuendo anche al salto della Juniores nel campionato Elite. La stagione successiva per lui due reti all'attivo prima del prestito al Farindola, e le successive esperienze con la Pennese, causa impegni lavorativi che impedivano al ragazzo di allenarsi. Dopo quattro stagioni in Prima Categoria contornate da tanti gol e grosse prestazioni, per Di Martino tornano a riaprirsi le porte del mondo biancorosso.