Promozione: il Loreto Aprutino ha un nuovo allenatore

Metabolizzato in fretta il divorzio dal tecnico della promozione Adamo Pavone, il Loreto Aprutino ha subito voltato pagina, trovando l'accordo con un allenatore di grande esperienza come Tommaso Di Biccari: è l'ex Casalbordino, Villa 2015, Ortona e Lanciano Juniores il nuovo allenatore della prima Squadra biancazzurra che parteciperà al campionato di Promozione. Ad affiancarlo il vice allenatore Matteo Fasciani e il preparatore dei portieri Luca Baciadonna.

Il Loreto Aprutino ha anche un nuovo allenatore della formazione Under 19: è la bandiera biancazzurra Cristiano Polidoro. Il nuovo tecnico sarà anche in stretto contatto con mister Di Biccari per il giusto inserimento dei ragazzi in prima squadra. Cristiano Polidoro, simbolo del calcio loretese, torna in panca dopo aver vinto il campionato di Terza e Seconda categoria con la prima squadra qualche anno fa. "La sua enorme esperienza sarà al servizio dei giovani che sognano una grande carriera calcistica", recita la nota social del club.