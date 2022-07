Promozione, altri due rinforzi e un nuovo ingresso in società per la Turris Val Pescara

Scatenata sul mercato la Turris Val Pescara, una delle realtà più attive del calcio regionale in questa fase. L'idea dell'area tecnica, coordinata dall'esperienza di Alfredo Castellano, è quella di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Per questo, è stato scelto Alessandro Maiorani, forte centrocampista già capitano del 2000 Calcio Montesilvano, che ha firmato con i rossoblu in queste ore. Si rinforza anche il pacchetto under: i direttori Castellano e Di Crescenzo hanno chiuso con Daniele Di Sante, promettente esterno 2003 ex Silvi, che andrà a rafforzare la "nidiata" under alla corte di Mister Del Zotti.

Nuovo ingresso anche in società. A seguito della ratifica nell' ultimo direttivo, il presidente Dario Francano comunica l'ingresso in società di Aurelio De Vincentiis, ex vice presidente del Francavilla della cavalcata in serie D e presidente uscente del Sambuceto. Uomo di sport riconosciuto per le attività orientate alla valorizzazione delle giovani leve calcistiche, ricoprirà il ruolo di Vice presidente con compiti di vigilanza e raccordo delle attività tecniche a supporto decisionale del Presidente e dell'intero direttivo.