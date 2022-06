Promozione: la Turris Val Pescara riparte da Alfredo Castellano

Parte la nuova stagione 2022-2023 in casa della Turris Val Pescara, ambiziosa realtà del campionato di Promozione. La società, dopo la salvezza nel campionato appena terminato, con il suo consiglio direttivo ha ufficializzato gli accordi con Alfredo Castellano, che svolgerà il ruolo di direttore tecnico, e Antonello Di Crescenzo, nella funzione di direttore generale. "Due figure che rinforzano la struttura societaria, sia sotto l'aspetto tecnico che dirigenziale", le parole del club sui social.

La società pescarese ha confermato la fiducia allo staff tecnico della passata stagione: confermato alla guida della prima squadra il mister Francesco Del Zotti, che si avvarrà della collaborazione del fidato allenatore Francesco Mazzocchetti.

Nei prossimi giorni la Turris Val Pescara inizierà anche i primi movimenti ufficiali di mercato per allestire un organico importante in grado di lottare per i piani alti della classifica.