Promozione: mister Coppa saluta il Pianella

Marco Coppa nella prossima stagione non sarà l'allenatore del Pianella nel campionato di Promozione. Dopo una stagione eccezionale, in cui la società ha ottenuto un risultato sorprendente, sfiorando la qualificazione ai play-off, Coppa ha annunciato il suo addio a squadra e società: "La mia strada e quella del Pianella si separano dopo un'annata molto complicata, difficile ma ricche si soddisfazioni sportive che ci ha portato a sfiorare i play-off. Una stagione dura che avrebbe spezzato chiunque ma non noi. Lascio con la consapevolezza di aver dato tutto e anche di più; voglio ringraziare la società per avermi dato l'opportunità di affrontare una categoria per me nuova. Ringrazio di cuore i ragazzi e il gruppo squadra dal più grande al più piccolo, sono stati formidabili: mi hanno dato tanto e spero di aver lasciato anch'io qualcosa di importante a loro soprattutto a livello umano. Ultimo, ma non per importanza, i miei collaboratori a partire da Walter con noi fino a dicembre e poi sostituto da Massimo, figura encomiabile che ringrazio di cuore. Un abbraccio speciale anche a Davide e Mirco senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Auguro al Pianella le migliori fortune sportive."