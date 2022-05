Loreto Aprutino, è qui la festa: la società vestina torna in Promozione dopo 7 anni

Lo stadio Acciavatti stracolmo, colorato e vestito a festa come ieri non si vedeva da anni. A Loreto Aprutino è festa grande: la squadra di calcio torna nel campionato di Promozione. Ieri la vittoria definitiva del girone C di Prima categoria, con un primo posto meritatissimo, conquistato con 55 punti in 26 partite (15 vittorie, 10 pareggi e una sola sconfitta). Superata al fotofinish la Virtus Pescara, che ha chiuso a quota 54 e non ha mai mollato.

Per una cittadina che ha vissuto più di un decennio in Eccellenza, sfiorando la promozione in D vent'anni fa, è stata una liberazione poter tornare nei massimi campionati regionali dopo aver ricominciato da zero, dalla Terza categoria, solo sei anni fa. Questa è la terza promozione della nuova società, che l'anno scorso aveva perso la finale play-off.

Al fischio finale, ieri, pomeriggio è esplosa la festa: tifosi in campo per la pacifica e rumorosa invasione, t-shirt celebrative, fumogeni, brindisi, canti e balli sfrenati. Nei primi minuti del match, anche un ospite d'eccezione sugli spalti: il presidente del Comitato regionale della Figc-Lnd, Ezio Memmo, accompagnato da Fabrizio Acciavatti, membro del direttivo e storica colonna del calcio loretese.

La gioia incontenibile del presidente onorario Antonello Delle Monache durante i festeggiamenti sfrenati all'Acciavatti: "Ci tengo a ringraziare tutti, in primis il presidente Roberto Vadini, lo staff tecnico, la dirigenza, i tifosi. Abbiamo rilevato questa società 6 anni fa con dedizione e sacrificio. Un progetto che vede un'altra promozione, dopo aver perso anche una finale play-off. Siamo già a lavoro per ripartire al meglio"