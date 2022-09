Promozione, girone B: Penne - Fontanelle 5-2

Un Penne travolgente rifila una perentoria cinquina al malcapitato Fontanelle nell'esordio stagionale tra le mura amiche e riscatta con gli interessi la scialba prestazione della settimana precedente. Gara senza storie quella andata in scena al "Colangelo" con l'uragano biancorosso che si abbatte sul Fontanelle già nella prima frazione chiusa avanti 3-0 grazie a Di Domizio, Cacciatore e Rossi, con il portiere ospite sugli scudi a limitare il passivo. Nella ripresa arriva subito il poker di Di Martino, prima di un calo di tensione che regala due reti agli avversari ed il sigillo finale di Cacciatore che ristabilisce le distanze da calcio piazzato.

Prima del fischio d'inizio un minuto di raccoglimento dedicato alla memoria della signora Maria Canevali, venuta a mancare in settimana all'età di 96 anni, storico ed appassionato volto del tifo biancorosso. Particolarmente toccante il momento della deposizione di un mazzo di fiori in sua memoria, in presenza dei nipoti capitan Francesco D'Addazio e di Luca Pilone, dietro quella porta in cui la signora amava così tanto seguire le gesta dei biancorossi.

Il Penne scende in campo subito convinto, deciso a riscattarsi dopo l'infelice esordio, e già dai primi minuti si nota la differenza di passo tra i biancorossi e gli ospiti che scendono al "Colangelo" forti della vittoria 2-0 all'esordio, decisi a continuare la marcia nelle zone alte della classifica dopo la cocente delusione degli spareggi promozione persi la passata stagione. Al 15' però l'attaccante biancorosso non fallisce quando parte in contropiede, si accentra e disegna una traiettoria imprendibile per Camaioni che si infila sotto l'incrocio e sblocca il risultato, un vero capolavoro che da il là al successivo monologo pennese. Dopo una buona chance per gli ospiti al 23' il Penne straborda: al 30' è ancora Di Domizio protagonista che entra in area dalla sinistra ed appoggia un cioccolatino a centro area che Cacciatore spinge in rete per il gol del raddoppio. Passano cinque minuti è c'è gloria anche per Rossi che cala il tris raccogliendo un invito di Serti dalla sinistra sul secondo palo appoggiando in rete da due passi.

Al rientro dagli spogliatoi si aspetta la scossa ospite ma la dinamica dell'incontro non muta con il poker biancorosso firmato da Di Martinodi testa in tuffo. Penne in completo controllo del match, che tuttavia ha il torto di concedersi cinque minuti di blackout in cui gli ospiti tornano in partita: in tre minuti infatti Di Sante prima infila in mischia, poi realizza un calcio di rigore discutibile assegnato dalla signora Bomba di Lanciano. L'uno-due galvanizza gli ospiti che vanno ancora vicini al gol con Bontà su cui D'Intino si supera, il Penne chiude di fatto i giochi con un piazzato di Cacciatore che firma la sua doppietta personale.



Il gol del 5-2 spegne del tutto le velleità dei teramani, tanto che i biancorossi sfiorano a più riprese la sesta rete con Reale (tiro di poco a lato) e Spadafora che dal limite manda alto. Unico neo l'espulsione di Reale per doppio giallo nel finale di gara, che negherà al centrocampista biancorosso la delicata trasferta di domenica prossima in casa della Turris Val Pescara.

PENNE-FONTANELLE 5-2: il tabellino

PENNE: D'Intino, Di Martino, Petrucci (31'st Cirone), Sablone (15'st Grande), D'Addazio, Sichetti, Rossi (42'st Barlaam), Reale, Serti (31'st Di Pentima), Cacciatore, Di Domizio (10'st Spadafora). A disp. Falzano, Carminelli, Fonticoli. All. Pavone

FONTANELLE: Camaioni, De Luca, Arveda, Tarquini, Capretta, Marcozzi, Maranella (38'st De Remigis), Spahiu (20'pt Perini), Bontà E, Di Sante, De Rosa. A disp. Cerasi, Calvarese, Sulaj, Olivieri, Ciarrocchi, Bontà M, Francia. All. Capitanio

Arbitro: Bomba di Lanciano.

Reti: 15'pt Di Domizio (P), 30'pt Cacciatore (P), 35'pt Rossi (P), 8'st Di Martino (P), 15'st Di Sante (F), 18'st rig.Di Sante (F), 28'st Cacciatore (P).

Ammoniti: Tarquini, Capretta (Fontanelle), Di Martino, Reale (Penne); espulso al 46'st Reale per somma di ammonizioni.