Promozione: il campionato del Penne inizia in trasferta

Dopo il prologo di Coppa Italia, con l'eliminazione al primo turno subita nel derby contro la Turris Val Pescara, prende il via il campionato di Promozione 2022/23 che per l'occasione anticipa al sabato le gare valide per la prima giornata nel girone B (rotazione necessaria a causa del ridotto numero di arbitri a disposizione dell'AIA Abruzzo). Subito una trasferta durissima per i ragazzi di mister Pavone, ospiti domani pomeriggio alle 15:30 sul sintetico di Sant'Egidio alla Vibrata, della temibile matricola Favale 1980, appena promossa dal campionato di Prima Categoria.

In terra vibratiana i biancorossi affronteranno una squadra con l'entusiasmo alle stelle dopo la storica promozione, e con una rosa profondamente rinnovata che può contare tra le proprie fila, tra i tanti, giocatori di categoria superiore, quali il portiere Ragni (ex Pescara), il centrocampista Nikola Olivieri (ex Fermana) e la punta Di Blasio reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la maglia della Santegidiese, ed autore di oltre 50 reti nelle ultime tre stagioni.

Mister Pavone dovrà rinunciare sicuramente allo squalificato Di Simone ed a Iannascoli in fase di recupero, e proverà a recuperare alcuni effettivi assenti nelle ultime uscite. A dirigere l'incontro sarà il signor Mattia Buzzelli di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Diana Di Meo di Pescara e Michelangelo Longo di Chieti.