Promozione: Marco Sansovini in visita al Penne

Per un attimo il tempo è tornato indietro di dieci anni. Marco Sansovini e Andrea Gessa insieme su un campo di calcio. Non all'Adriatico di Pescara, con la maglia del Delfino, ma al Colangelo di Penne, con la divisa biancorossa del club vestino. Il Sindaco ha fatto visita ieri all'ex compagno di squadra, oggi responsabile del settore giovanile biancorosso. Sansovini, indimenticato bomber biancazzurro, l'anno scorso sulla oanchina dell'Under 16 della Spal, ha indossato la divisa del Penne ed è sceso in campo assieme a Gessa per incontrare i tecnici, gli staff e i giovani atleti del vivaio pennese.

La sua esperienza di campo da bomber di professione sui campo di B e C per quasi due decenni, e le recenti esperienze da allenatore di settore giovanile, sono state preziose per gli Allievi del Penne. Sansovini ha trattato in campo l'argomento “sviluppo dell'azione offensiva e attacco alla porta”, la sua materia prediletta. A fine seduta, entrando a visitare la sede del club, si è simpaticamente ricomposta la coppia con Gessa, che fece faville in serie B nel 2011/2012 con Zeman - e i vari Verratti, Immobile e Insigne - in riva all'Adriatico.