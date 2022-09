Promozione: un altro ritorno di qualità per il Penne

Un altro tassello per il Penne: torna il giovane difensore pennese Mattia Bellante. Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile biancorosso prima di passare al Teramo, Mattia ha militato nell'ultima stagione a Chieti, in serie D, e ha disputato il campionato Juniores Nazionale con la maglia neroverde. Bellante è un terzino destro, all'occorrenza adattabile anche come centrale difensivo. Giocatore dotato di grande forza fisica e ottima corsa, rappresenterà sicuramente un'arma in più nel reparto dei fuoriquota, andando peraltro a rinfoltire l'ampia schiera di atleti locali in rosa. "La società, nell'esprimere la propria soddisfazione per il graditissimo ritorno, augura al calciatore le migliori fortune sportive", recita la nota del Penne.

Bellante sarà a disposizione fin da domenica prossima nell'andata del primo turno di Coppa Italia contro la Turris Val Pescara al Colangelo.