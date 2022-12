Promozione, girone B: Alfredo Castellano è il nuovo allenatore del Lauretum

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così cantava Venditti tanti anni fa. Non sapeva, il cantautore romano, che la sua melodia sarebbe calzata a pennello per la storia calcistica di Alfredo Castellano, da oggi nuovo allenatore del Lauretum 1952. Castellano torna su una panchina dopo aver ricoperto, per alcuni mesi, la carica di dirigente della Turris Val Pescara. La sua grande passione per il campo lo ha portato a dire sì alla chiamata della società loretese, che nei giorni scorsi ha chiuso il proprio rapporto con il tecnico Di Biccari. Castellano torna "a casa": a Loreto ha giocato per tanti anni in Eccellenza, scrivendo pagine di stora ed entrando definitivamente nel cuore dei tifosi e degli sportivi. Decine di gol, alcuni pesantissimi, emozioni e battaglie, con cui ha fatto parlare del Lauretum in giro per l'Abruzzo. Da fantasista di razza a allenatore: la storia riparte, ancora una volta, dal prato dell'Acciavatti.

Il comunicato

"Lauretum comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Alfredo Castellano. Castellano torna a Loreto Aprutino come allenatore dopo averci giocato anni addietro con la fascia da capitano al braccio. Ha allenato Silvi, Penne, San Salvo, Sambuceto e Real Guglionesi. Piero Marrone, storica figura del Loreto Aprutino C5, sarà l'allenatore in seconda. Da calciatore hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famiglia biancazzurra".