E' iniziata con le partite di andata del primo turno di Coppa Italia la stagione 2022/2023 del campionato di Promozione. Tante le società della provincia di Pescara impegnate (saranno raggruppate tutte nel girone B, eccetto lo Scafapassocordone, che giocherà con le aquilane nel girone A) in campo questo fine settimana. Proprio la formazione di Scafa ha dato una prova di forza in casa del Bucchianico, rifilando 4 gol a domocilio ai chietini. Un pareggio prezioso per l'Elicese, sul campo del Villa 2015 appena retrocesso dall'Eccellenza. I due derby pescaresi invece finiscono con altrettante vittorie esterne: il Lauretum passa a Pianella 1-0, la Turris Val Pescara vince a Penne 4 a 3 al termine di una gara pazza e spettacolare. Domenica prossima si giocano le sfide di ritorno a campi invertiti: in palio un posto al secondo turno, che si giocherà il prossimo 8 dicembre e metterà in palio un posto ai quarti di finale di marzo 2023.

Intanto giovedì prossimo, 8 settembre, dalle 19 ad Alanno il Comitato LND Abruzzo svela i calendari dei tre gironi di Promozione. Il Teramo è finito nel gruppo B con altre realtà teramane e le società pescaresi.

Promozione, Coppa Italia: i risultati delle formazioni pescaresi

Bucchianico - Scafapassocordone 2-4

Villa 2015 - Elicese 1-1

Penne - Turris Val Pescara 3-4

Pianella - Lauretum 0-1