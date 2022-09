Promozione: il Teramo nel girone delle pescaresi

Il Comitato Regionale LND Abruzzo ha ricevuto la domanda di iscrizione al campionato di Promozione dalla neonata SSD Città di Teramo e ha deciso: la formazione biancorossa giocherà nel girone B, quello delle formazioni pescaresi e teramane. Una doccia fredda per le ambizioni di Penne, Lauretum, Pianella, Elicese e Turris, ma anche una grande vetrina mediatica per vivere una stagione entusiasmante e stimolante. Ci saranno anche altre società teramane nel gruppo che adesso diventa di 15 squadre, quindi dispari e con un turno di riposo che verrà osservato dalle formazioni impegnate nel raggruppamento. Giovedì prossimo, 8 settembre, la presentazione dei calendari ad Alanno.

Il comunicato della LND Abruzzo

"Al fine di trattare con la giusta cautela la situazione, e a beneficio di tutte le società già iscritte al campionato, il Consiglio LND Abruzzo, tenuto conto delle note del 29 e del 30 agosto 2022 pervenute dal presidente Federale, Gabriele Gravina, con le quali si indicava al Comitato Abruzzo di avviare la procedura prevista dall’art. 52, comma 10 NOIF per l’inserimento della SSD Città di Teramo esclusivamente nell’organico del campionato di Promozione in sovrannumero, ha deliberato conseguentemente alla delibera FIGC n. 221/PF Prot. 5404/SS 22-23, pervenuta in data odierna, la sua collocazione nel girone B, rispetto all’organico già stabilito con C.U. n. 6 del 4 agosto 2022.



Contestualmente, la LND Abruzzo ha espresso richiesta alla FIGC di contributo economico a favore delle società che potrebbero trovarsi ad affrontare il conseguente disagio che l’inserimento di questa nuova società comporterà a quelle già presenti nel girone B.

Inoltre, riconferma che le date di presentazione dei calendari e l’inizio delle diverse competizioni sportive - Coppa Italia e Campionato - restano invariate come già specificato in precedenza.

Infine, allo scopo di prevenire possibili problematiche legate all’utilizzo di campi e dunque di ordine pubblico, il Comitato Abruzzo ha già deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro per affiancare le società nella risoluzione di qualsiasi criticità dovesse eventualmente sorgere nel corso della stagione sportiva 2022/23".