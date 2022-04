Processo Plusvalenze: prosciolti il Pescara e Sebastiani

"Gli 11 club e i 59 dirigenti coinvolti hanno agito secondo i regolamenti vigenti". Eccola la sentenza di primo grado del processo sulle plusvalenze fittizie. "Tutti prosciolti" per il Tribunale sportivo federale.

E’ finita quindi con un clamoroso buco nell’acqua della procura federale la lunga inchiesta, rivelatasi un flop, sulle presunte plusvalenze fittizie che coinvolgeva anche il Pescara, oltre ad altri dieci club del calcio italiano, compresi Juventus e Napoli.

Così la nota ufficiale della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni”.

La tesi degli avvocati difensori dei club, per tutti la stessa, secondo cui è assolutamente impossibile definire in modo scientifico e oggettivo il valore dei calciatori in sede di calciomercato, alla fine è stata accolta. Le motivazioni di questa sentenza usciranno soltanto la prossima settimana, ma pare chiaro che la sentenza di proscioglimento per tutti i protagonisti coinvolti dia ragione alle tesi difensive dei club.

Daniele Sebastiani evita così una squalifica di un anno e venti giorni e la multa di 125mila euro, idem il vice presidente Bankowski e il dirigente Druda, che rischiavano una squalifica, rispettivamente di 8 mesi e di 7 mesi e 20 giorni.