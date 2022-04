Caso Plusvalenze: il Pescara deferito

Serie C

Serie C Girone B

Il Pescara deferito per il "caso plusvalenze": inizia il conto alla rovescia verso il dibattimento in aula di primo grado.

La società biancazzurra indagata e accusata di aver violato due commi dell’articolo 31: il comma 1 e il temutissimo comma 2. Cosa rischia il club? Se venisse dimostrata la colpevolezza della società, potrebbe scattare una penalizzazione fino a 15 punti in classifica, o addirittura l’esclusione dal campionato di competenza. La società, che continua a dichiararsi tranquilla, sarà difesa dall'avvocato Flavia Tortorella.

La nota del club

“La Delfino Pescara 1936 Spa comunica di avere ricevuto in data odierna dalla Procura Federale l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze”. La società è certa di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici, nonché in conformità con le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori”.