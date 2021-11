Pescara-Teramo: probabili formazioni, dove vedere il derby e le parole di Auteri

"Basta chiacchiere, ora dobbiamo vincere". Domani il Pescara gioca il derby abruzzese contro il Teramo all'Adriatico e Auteri lancia il suo diktat alla squadra: non è più tempo di lasciare punti per strada. “E’ un derby, ma è soprattutto una partita molto importante – ha detto l’allenatore del Pescara poco fa in conferenza stampa – . Dobbiamo badare al sodo, metterci sostanza e fare tre punti. Stiamo bene, abbiamo un’identità e il gruppo è forte. Ma ora dobbiamo prenderci i tre punti e fare anche la prestazione”. Delfino con il 4-3-3 in campo per dare protezione alla difesa, ma allo stesso tempo per ritrovare la pericolosità offensiva smarrita nelle ultime settimane.

Sull'aggressività del Teramo, Auteri dice: “Noi ci alleniamo sempre per non farci aggredire dagli avversari. Siamo preparati e siamo pronti, ma dobbiamo migliorare in quelle cose che abbiamo cambiato. Il Teramo è una squadra ben allenata, Guidi l’ho affrontato nella scorsa stagione quando allenava la Casertana. Giocano bene, palla a terra, proverà a fare la partita. Ha anche giocatori importanti, ha ritrovato la capacità realizzativa che prima sembrava mancargli. Sono la conferma che in questo girone c’è qualità e si gioca un buon calcio”. Si è visto in Coppa Italia, quando il Pescara è stato sorpreso e battuto dal Diavolo: “In Coppa è stata un’altra storia. Conosciamo punti deboli e qualità del Teramo. Siamo in grado di vincere questo derby, ma più che dirlo dobbiamo dimostrarlo". L’obiettivo principale, per Auteri, è la vittoria, ma per arrivarci i suoi giocatori dovranno alzare l’asticella rispetto alle ultime uscite: “Abbiamo commesso degli errori, e nel calcio non puoi concederli. Ora servono consapevolezza e concentrazione”.

PROBABILI FORMAZIONI

Stadio Adriatico, ore 17.30, diretta su Eleven Sports

Pescara (4-3-3) 22 Sorrentino; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 29 Nzita; 8 Memushaj, 21 Pompetti, 91 Rizzo; 11 Galano, 30 De Marchi, 7 D'Ursi. All. Auteri.

Teramo (4-3-3) 1 Agostino; 2 Hadziosmanovic, 19 Bellucci, 26 Piacentini, 23 Rillo; 8 Viero, 6 Arrigoni, 10 Mungo; 7 Malotti, 9 Bernardotto, 20 Rosso. All. Guidi.

Arbitro: Galipò di Firenze.