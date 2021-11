Pescara-Teramo, vigilia del derby: le ultime

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Vigilia di derby. Domani pomeriggio alle 17,30 all'Adriatico il Pescara ospita il Teramo nel derby abruzzese del girone B di serie C, remake di quello giocato al Bonolis due settimane fa in Coppa Italia e vinto dai biancorossi.

Auteri confermerà quasi certamente il 4-3-3, giocando così a specchio visto che gli avversari, condizionati da numerose assenze domani, giocano con lo stesso sistema di gioco.

Out Di Gennaro e Chiarella, ma le scelte sono quasi fatte per il tecnico siciliano: l'ex Cancellotti sulla destra favorito su Zappella, a centrocampo il trio Rizzo, Pompetti e Memushaj. Tridente con Galano e D’Ursi esterni e il ballottaggio Ferrrari-De Marchi al centro ancora da risolvere dopo la rifinitura in programma oggi pomeriggio allo stadio.

TERAMO

Guidi ha un dubbio tra i pali: dare fiducia al giovane Agostino o lanciare l'ex Lecce Perucchini, arrivato in settimana. In difesa Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini e Rillo, a centrocampo Viero, Arrigoni e Mungo, in attacco il tridente formato da Malotti, Bernardotto e Rosso.

Out: Ndrecka, convocato dall'Under 21 dell'Albania, e gli infortunati Tozzo, Rossetti, Trasciani, Bouah, Kyeremateng, Cuccurullo. In dubbio Soprano. I nuovi proprietari del club, i fratelli Ciaccia, continuano a muoversi sul mercato: nelle prossime ore dovrebbe firmare il difensore Pinto.