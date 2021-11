Pescara-Teramo, le parole di Sorrentino e l'arbitro

Alessandro Sorrentino promosso a pieni voti a Cesena: era la prima volta in serie C dopo la partita giocata in Coppa e lo spezzone nel finale contro l'Olbia, dopo l'infortunio grave subito da Di Gennaro. “Peccato per il risultato. E’ stata una partita come quella di Teramo in Coppa. Non abbiamo creato molto, ma abbiamo giocato un buon calcio. Gli episodi ci hanno condannato, siamo stati sfortunati sull’autogol che ha deciso la partita, ma non è stata una brutta prova del Pescara”.



Dopo aver fatto esperienza con la Primavera e aver giocato (parando un rigore) in Coppa, è stato promosso anche dopo il debutto in C, contento? “Ho dovuto compiere solo un paio di interventi e qualche giocata con i piedi, ma è andata bene, anche grazie ai compagni della difesa”.



Il Pescara però perde un altro scontro diretto e adesso è costretto a vincere il derby: “Sabato daremo il nostro meglio, stiamo lavorando in settimana e lo faremo fino alla partita. Dobbiamo rifarci di queste sconfitte e sono sicuro che faremo un’ottinma gara”.

Con l'arrivo di Iacobucci, il momento magico di Sorrentino potrebbe durare ancora per poco. Oppure no? “Non cambia nulla per me. Siamo dei giocatori a parte noi portieri, viviamo il campo diversamente. Io e Iacobucci abbiamo legato subito. Io, però, darò il massimo per tenermi stretto il posto. Potrebbe essere una stagione decisiva per la mia carriera? Questo non so dirlo adesso. Potrebbe diventarlo oppure no: lo dirà il campo e io mi affido a quello”.



Sorrentino sarà ancora titolare contro il Teramo, sabato pomeriggio. In Coppa ha studiato i cugini dalla panchina perché Auteri ha dato spazio a Radaelli. Che partita sarà quella di sabato? “Sappiamo come giocano e quali sono i loro punti deboli - chiude il giovane portiere biancazzurro - . Ormai li conosciamo bene. Sarà una partita diversa da quella di Coppa Italia”.

ARBITRO

Sabato pomeriggio all'Adriatico arbitrerà Galipò di Firenze, assistenti Alex Cavallina di Parma e Luca Testi di Livorno.