Pescara-Teramo, i biglietti e i prezzi del derby

Si gioca sabato prossimo all'Adriatico il derby abruzzese del girone B di serie C Pescara-Teramo: fischio d'inizio alle 17.30. I tagliandi sono già in vendita nei rivenditori Vivaticket, allo Store Pescara Calcio di via Carducci n. 69 e al botteghino solo nel giorno della partita a partire dalle ore 10 fino al termine del primo tempo di gara.

In Coppa Italia la sfida si era giocata una settimana fa con la vittoria dei biancorossi al Bonolis per 1 - 0.

PREZZI

CURVA NORD: 7 euro + 1 di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: intero 19 euro – ridotto 13 euro + 1 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA SUPERIORE LATERALE: intero 15 euro – ridotto 10,50 euro + 1 euro DI prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA INFERIORE LATERALE “GRADINATA“: Tariffa unica 9 euro + 1 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: intero 35 euro – 25 euro + 1 euro di prevendita

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: intero 25 euro – ridotto 18 euro + 1 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA VIP: intero 60 euro – ridotto 42 euro + 1 euro di prevendita

POLTRONISSIMA: intero 60 euro – ridotto 42 euro + 1 euro di prevendita.

CURVA SUD SETTORE OSPITI Tariffa unica 12 euro + 1 euro di prevendita (chiusura vendite venerdì 12 alle 19).

INFORMAZIONI UTILI

La Delfino Pescara 1936 invita tutti i tifosi a recarsi allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ con largo anticipo, al fine di evitare assembramenti e facilitare le procedure di verifica della documentazione necessaria per l’accesso all’impianto sportivo, nel rispetto delle normative sanitarie ministeriali vigenti e dei protocolli Figc. Si ricorda di occupare il posto assegnato sul biglietto e indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento sportivo. In caso di mancata esposizione del green pass non sara’ possibile accedere nell’impianto sportivo. Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accesso.