Pescara, dopo le sentenze parte il campionato

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Campobasso e del Teramo per la riammissione nella Serie C. In mattinata è stata depositata la sentenza sui ricorsi delle due società che chiedevano la riammissione alla prossima Lega Pro. Entrambi sono stai respinti. Per il club rossoblù di Mario Gesuè si tratta della quinta bocciatura subita tra giustizia sportiva e amministrativa. Responsi negativi erano arrivati da Covisoc, Consiglio Federale, Collegio di Garanzia del Coni, Tar del Lazio e, da ultimo, Consiglio di Stato. Il presidente della quinta sezione Barra Caracciolo aveva aperto uno spiraglio, facendo sperare in un altro esito, con l'accoglimento della sospensiva. La Lega Pro resterà dunque a 60 squadre. Il Pescara resta quindi nel girone C e si prepara per la partenza: il campionato inizierà domenica 4 settembre.

Oggi i calendari: dove seguirli in diretta

I calendari dei tre gironi di Serie C saranno resi noti oggi pomeriggio alle ore 18 con il sorteggio trasmesso in diretta su RaiNews.it e sui canali social ufficiali della Lega Pro (Facebook e Youtube).