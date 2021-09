Auteri chiede al Pescara una prova di maturità contro la Carrarese: "Caliamoci subito nella mentalità della serie C"

Il tecnico pronto a far debuttare in attacco Clemenza. Disponibili tutti i nuovi: "Pronti anche a giocare dal 1', gli obiettivi personali qui da noi non contano nulla: si lotta per la maglia".

Dopo il buon debutto in casa contro l'Ancona Matelica, Gaetano Auteri è già in viaggio verso Carrara, campo di battaglia della prima trasferta stagionale, domani pomeriggio contro la Carrarese.

Nella valigia del tecnico, le buone sensazioni della settimana e anche l'ok a schierare tutti i nuovi arrivati dal mercato. Chi giocherà subito tra i rinforzi? Il tecnico siciliano non si è sbottonato, aprendo ad ogni possibilità: "Stanno bene e potrebbero giocare dall'inizio", ha detto Auteri. Nell'aria, però, si fiuta fiducia soprattutto su Luca Clemenza, che potrebbe strappare una maglia da titolare a destra del tridente, in attesa del miglior Galano e senza bruciare il giovane Chiarella. Al centro del tridente ballottaggio De Marchi - Ferrari. L'ex Marilungo parte dalla panchina. Out l'infortunato Diambo.

Contro la Carrarese, l'allenatore biancazzurro vuole una prova di carattere e maturità: “Dobbiamo calarci subito nella mentalità di questa serie C. Gli avversari? Hanno grandi qualità, dobbiamo adattarci subito alla C ma vogliamo imporre il nostro gioco. Carrarese ridimensionata? Hanno almeno cinque giocatori di grosso spessore, a Pontedera meritavano anche qualcosa in più".

Così in campo:

PESCARA 3-4-3: 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 38 Frascatore; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 29 Nzita; 97 Clemenza, 30 De Marchi, 7 D’Ursi. Panchina: 22 Sorrentino, 5 Illanes, 28 Ingrosso, 3 Rasi, 91 Rizzo, 79 Sanogo, 52 Chiarella, 10 Marilungo, 9 Ferrari, 24 Bocic, 11 Galano, 17 Rauti. Allenatore: Auteri.

CARRARESE 4-3-3: 22 Vettorel; 27 Grassini, 15 Marino, 6 Khailoti, 24 Doumbia; 4 Bianchi, 8 Luci, 19 Pasciuti; 13 Energe, 30 Bramante, 3 Imperiale. Panchina: 1 Capponi, 12 Barone, 2 Santochirico, 14 Bertipagani, 21 Rota, 7 Girgi, 18 Figoli, 10 D'Auria, 5 Battistella. Allenatore: Di Natale.

Arbitro: Perenzoni.

In tv: ore 17,30 Sky Sport.