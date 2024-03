Pescara-Pontedera: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Una partita già importante per la classifica ed il posizionamento futuro nella griglia playoff: queste premesse accompagnano oggi mister Emmanuel Cascione al debutto sulla panchina biancazzurra e all'esordio assoluto da tecnico in serie C. Si tratta del terzo allenatore stagionale di una squadra che nel girone di ritorno ha perso 8 dei 13 incontri disputati e che ora è in ritardo di 2 punti sul Pontedera, avversario di giornata che occupa la sesta posizione in graduatoria.

Anche nella prima gara con mister Cascione in panchina non ci sarà il tifo organizzato presente sugli spalti nel primo tempo nell'ambito della contestazione ad oltranza nei confronti del presidente Daniele Sebastiani, invitato senza mezzi termini a lasciare il club. Il fischio di inizio del match è per le ore 17:30. Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, al debutto con il Delfino, dirigerà il match valido per la 14° turno di ritorno del campionato di Lega Pro, Girone B, e a coadiuvare il fischietto romano saranno gli assistenti Daniele De Chirico della sezione di Molfetta e Riccardo Leotta della sezione di Acireale (quarto uomo: Simone Gavini della sezione di Aprilia). Diramate le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due tecnici:

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Gasparini, Zandri, Pierno, Moruzzi, Staver, Di Pasquale, De Marco, Franchini, Meazzi, Masala, Capone, Sasanelli. All. Cascione

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Provenzano, Lombardi, Ambrosini; Peli, Ianesi; Delpupo A disp. Lewis, Busi, Martinelli, Pretato, Gagliardi, Angori, Ignacchiti, Selleri, Salvadori. All. Canzi

La cronaca live - PRIMO TEMPO- Pescara-Pontedera 1-0 - Dopo un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Joe Barone, dirigente della Fiorentina prematuramente scomparso nei giorni scorsi, il primo pallone del match è stato del Delfino. Non un calcio di inizio zemaniano con 8 uomini sulla linea di centrocampo. Praticamente nulla da segnalare nei primi 10 minuti, abbastanza soporiferi. Al 15' Cuppone a tu per tu col portiere si divora una grandissima occasione per mettere in discesa il match. 22': ammonito Milani. Al 25' ci ha provato da fuori Floriani Mussolini, senza centrare lo specchio della porta.Al 30' annullato un gol al Pescara per posizione di fuorigioco di Cuppone che ha ribadito di testa in rete un precedente colpo di testa di Merola. Al 30' rasoterra di Peli agevolmente bloccato da Plizzari. Al 41' di poco a lato un rasoterra di Accornero. Al 44' Pescara in gol: sgroppata di Milani sulla fascia sinistra e siggerimento per Cuppone, che ha trovato ancora una vvolta Vivoli sulla sua strada ma il potiere nulla ha potuto sulla ribattuta vincente di Merola. Dopo 1' di recupero, squadre negli spogliatoi con il Delfino avanti di misura. Arriva a 4 cambi al 16' mister Canzi: dentro anche Selleri ed Angori per Peli e Provenzano. De Marco e Sasanelli per Dagasso e Sasanelli sono le prime mosse di Cascione al 24'.

SECONDO TEMPO- Nessun cambio deciso nell'intervallo nel Pescaraa. La novità di inizio ripresa è l'ingresso della tifoseria sugli spalti, che ha subito iniziato la contestazione nei confronti del presidente Sebastiani. Nel Pontedera un cambio subito Pretato per Calvani, poi Ignacchiti per Lombardi dopo 5'.Come nel primo tempo, anche nel secondo primi 15 minuti di sbadigli. Al 33' Salvadori per Ambrosini è l'ultimo cambio del Pontedera, mentre nel Pescara si scalda Meazzi