Pescara - Picerno, le ultime: Plizzari out 30 giorni

Poteva andare peggio: Alessandro Plizzari starà fuori trenta, quaranta giorni. Il portiere ha subito una lussazione della spalla sinistra cadendo male a terra dopo un’uscita in area nel corso del secondo tempo della partita di Monopoli. Dopo la risonanza magnetica e la visita specialistica, per il portiere del Pescara è stata scelta la strada del recupero senza passare dall’intervento chirurgico, che avrebbe costretto il numero uno scuola Milan a fermarsi per almeno tre mesi. Plizzari avrà l’arto immobilizzato per quindici giorni, poi lavorerà altri quindi giorni per ritrovare il tono muscolare e la mobilità e sarà di nuovo a disposizione di Colombo. L’obiettivo è riaverlo tra i pali per la partita decisiva di Crotone. Per quanto riguarda la formazione di domenica prossima contro il Picerno (ore 12.30), scontato quindi l’utilizzo di Sommariva tra i pali. Conferma in blocco per la difesa, con Boben in coppia con Brosco al centro, mentre a centrocampo resta da valutare la maglia di centrocampista centrale: torna Kraja dalla squalifica e insidia il posto di Gyabuaa come mezzala destra. Aloi, positivo a Monopoli da centrale, ha avuto qualche linea di febbre, ma domenica ci sarà. Mora certo di un posto. Palmiero è out. In attacco, Desogus – Cuppone con Vergani sembrano al momento inamovibili. Delle Monache torna a disposizione, ma per lui ci sarebbe spazio inizialmente in panchina, assieme a Lescano e Tupta. Kolaj potrebbe avere una chance prendendo il posto di Cuppone, tenuto a riposo per l'ultima del 2022 di venerdì 23 dicembre ad Avellino (prima di ritorno, ore 17.30).

L’arbitro di Pescara – Picerno domenica prossima all'Adriatico sarà Di Francesco di Ostia Lido. I lucani dell’ex Ciccio Dettori (39 anni per il centrocampista sardo) da tenere d’occhio: arriveranno all’Adriatico con una striscia di sette partite utili.