Il Pescara andrà in ritiro in Canada

Il Pescara andrà a preparare la prossima stagione dall’altra parte dell’oceano. Marco Arcese, responsabile della Pescara Calcio Academy, e il presidente Daniele Sebastiani, lunedì scorso in occasione della festa natalizia hanno annunciato che il ritiro della stagione 2023-2024 si svolgerà in Canada, dal 12 al 23 luglio 2023, al Ridley College Sant Catherine Niagara Falls. Un nuovo passo avanti nelle relazioni tra il club biancazzurro e le società affiliate a Toronto e dintorni. Sarà una grande occasione per ricevere l’abbraccio delle migliaia di abruzzesi di prima e seconda generazione che popolano il Canada e tifano, a distanza, per il Delfino. “E’ un progetto che è partito da tempo e che va anche nella direzione di espandere i confini del calcio biancazzurro e di internazionalizzazione del brand in un Paese in cui vivono decine di migliaia di abruzzesi. Porteremo anche i ragazzi del settore giovanile in Canada per fare una esperienza di studio e sport”, ha spiegato Arcese. Nelle prossime settimane la società illustrerà anche i dettagli del prossimo ritiro canadese del Pescara.