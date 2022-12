Pescara, tegola Plizzari: rischia un lungo stop

Alessandro Plizzari oggi verrà sottoposto ad una risonanza magnetica per avere una diagnosi precisa sul problema alla spalla subito nel secondo tempo del match contro il Monopoli. Il portiere, che ieri aveva lasciato il campo in barella ed era stato trasportato all’ospedale della città pugliese per i primi accertamenti, è rientrato a Pescara in tarda per potersi sottoporre oggi ad ulteriori approfondimenti. Il timore è che per lui si tratti di lussazione della spalla, guaio che lo terrebbe fuori dal campo per diversi mesi (tempi di recupero minimi sono circa cento giorni). Una maledizione per il Pescara, che un anno fa perse per lo stesso infortunio il suo portiere titolare Di Gennaro, anche se nell’occasione scoprì di avere in casa un degno sostituto e gioiellino poi piazzato sul mercato (Sorrentino). Un brutto colpo per il giovane portiere scuola Milan, che finora è stato uno dei protagonisti della stagione biancazzurra, nonostante qualche sbavatura nel recente momento negativo attraversato dalla squadra. Sono sedici le partite giocate in diciotto giornate, le uniche due gare saltate per febbre, contro il Giugliano, e per una ferita al piede, contro la Turris. Al suo posto, come già accaduto finora quando c’è stata la necessità, toccherebbe a Sommariva, che quando è stato chiamato in causa finora non ha mai deluso. L’anno scorso per Plizzari un brutto infortunio ad un ginocchio, che lo ha tenuto ai box per quattro mesi. Altra tegola per il Pescara, dopo l’infortunio al ginocchio subito contro il Taranto da Luca Palmiero.

Avellino - Pescara di pomeriggio

La gara della prima giornata del girone di ritorno, in programma venerdì 23 dicembre, al Partenio contro l'Avellino, si giocherà alle 17.30 e non più alle 20.30, come previsto. Lo ha comunicato oggi la Lega Pro con un comunicato ufficiale. Sarà l'ultima partita del 2022 per il Delfino.