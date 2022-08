Pescara-Pianella: ecco com'è andata l'amichevole

Il Pescara travolge il Pianella nel terzo test precampionato: 9-0. Colombo conferma il 4-3-1-2 anche a Pianella, come nelle precedenti due amichevoli estive. E’ questa la linea del tecnico brianzolo in vista del prossimo campionato. Contro la squadra di Promozione allenata da Roberto Contini, il Delfino continua a rodare la condizione, in particolare quella del suo caterpillar offensivo Cuppone, autore di una doppietta nel primo tempo, terminato 4 a 0 per i biancazzurri (a segno anche il giovane Mehic e Gyabuaa). Quattro le assenze nel terzo test del precampionato: Delle Monache (impegnato nella chiusura della trattativa di mercato con la Samp) e Germinario (fermo per un lieve infortunio), oltre a Boben e Kraja, entrambi arrivati da poche ore. La ripresa si apre con una classica rivoluzione: Colombo cambia tutto l’undici e trova il quinto gol con il giovane D’Aloia. A metà tempo arrotonda Illanes, ieri capitano al centro della difesa. Alla mezzora timbra il cartellino anche Lescano, imbeccato da Mora al limite dell’area: tocco morbido sul portiere. L’ottava perla la firma al 32’ Amore con il sinistro dalla distanza, basso e chirurgico nell’angolino. Di Veroli il nono e ultimo centro del match. Prossimo appuntamento domenica pomeriggio a Pineto per il triangolare contro la squadra di casa e lo Spoltore.

PESCARA pt: Plizzari, Saccani, Pellacani, Ingrosso, De Marino; Gyabuaa, Lombardi, Mehic; Chiarella; Cuppone, Blanuta. All. Colombo.

PESCARA st: Sommariva; Cancellotti, Illanes, Veroli, Milani; Gyabuaa, D’Aloia, Mora; Amore; Bocic, Lescano. All. Colombo.

PIANELLA: D’Ettorre, Orsini, Pretara, Masiello, Fortuna, Marcedula, Morelli, Dama, Lorenzoni, Faieta, Sall. A disp. Olivieri, Hoxha E., Di Girolamo, Di Martile M., Laterza, Hohxa A., Dottore, Cavallo, Di Antonio, Cerasa, Fidanza, Di Martile D., Cicconetti. All. Contini.

ARBITRO: Spadaccini di Chieti.

RETI: nel p.t. 5’ e 37’ Cuppone, 18’ Mehic, 41’ Gyabuaa; nel s.t. 7’ D’Aloia, 22’ Illanes, 30’ Lescano, 32’ Amore, 38’ Veroli.

NOTE: ammonito Mora.