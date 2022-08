Il Pescara fa sul serio: l'obiettivo è il super bomber della D

Il Pescara piomba sul re del gol della serie D. Il ds Delli Carri pare intenzionato a lanciarsi nella corsa all’attaccante italo-albanese Dardan Vuthaj, lo scorso anno trascinatore a suon di gol del ritorno nei professionisti del Novara: 37 reti in stagione con gli azzurri piemontesi. Il bomber, classe ’95, era nella Primavera del Genoa con Juric: arrivato in Italia da bambino con la famiglia dopo qualche anno di vita in Grecia, “Dardagnan”, com’è stato soprannominato dai suoi tifosi, ha maturato delle brevi esperienze in C con Monopoli e Imolese, ma negli ultimi tre campionati è esploso nei dilettanti segnando oltre 70 gol tra Novara, Rimini, Campodarsego e Delta Porto Tolle.

Prima anche delle parentesi in Albania e in Svizzera. Figlio di un grande bomber del Partizan Tirana, Vuthaj ha il gol nel sangue e la fame di chi vuole arrivare a tutti i costi. E’ un po’ la caratteristica che Delli Carri sta cercando in tutti i suoi nuovi acquisti per costruire un Pescara famelico di vittorie e risultati. Sinistro implacabile, opportunismo, bravura nel gioco aereo e dinamismo accompagnato da una buona struttura fisica: Vuthaj è un centravanti moderno ed allo stesso tempo in grado di sfruttare il fiuto del gol naturale dei bomber della vecchia scuola, facendosi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. In attesa di chiudere per il terzo attaccante che completerà il reparto a disposizione di Colombo assieme a Lescano e Cuppone, ieri il Pescara ha registrato altri passi avanti nelle varie trattative già avviate.