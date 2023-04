Pescara-Monopoli 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della gara tra Pescara e Monopoli. Per l'ultima casalinga della stagione regolare, Zeman perde pezzi: Rafia out, Merola in dubbio. Il boemo non ha dubbi: "Dobbiamo riscattare la prestazione di Taranto". Seguite con noi la cronaca del match in tempo reale.

Pescara-Monopoli: la cronaca

PRIMO TEMPO - 47' si chiude qui il primo tempo tra Pescara e Monopoli. 1-0 all'intervallo a favore dei pugliesi in gol con De Santis. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo fra pochi istanti.

46' possesso palla del Monopoli che prova a chiudere in avanti, cross in area di Fella con Milani di testa si rifugia in angolo. Palla sul primo palo con uscita un pò in ritardo di Sommariva ma tocco sul fondo degli ospiti.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

45' contropiede 5 vs 3 del Monopoli con Giannotti che in area invece di tentare una conclusione sul primo palo, generosamente crossa basso ma intercetta la difesa

44' traversone sul secondo palo dove Lescano non riesce a impattare bene di testa, diventa un passaggio per Pisseri.

40' azione che arriva come un fulmine a ciel sereno in un primo tempo un po' sofferto per il Delfino.

35' bello uno due del Pescara con conclusione in area potente di Merola, respinta in tuffo da Pisseri, aiutato dalla traversa.

32' contropiede micidiale del Monopoli con Cancellotti che in qualche modo interviene al limite dell'area. L'arbitro lascia giocare, se avesse fischiato, sarebbe stato probabilmente rosso diretto per fallo da ultimo uomo.

30' sono gli ospiti a condurre maggiormente il gioco in questa fase, il Delfino non è ancora riuscito a imporre il suo gioco.

25' palla dentro di Palmiero per Merola che in area non ci arriva a colpire da due passi in acrobazia ma pescato in fuorigioco.

22' giallo all'indirizzo di Brosco, trattenuta vistosa a centrocampo.

20' conclusione ravvicinata del Monopoli, ottimo riflesso di Sommariva in tuffo! Sul corner non esce il portiere e sul secondo palo la difesa non corre rischi buttando nuovamente sul fondo.

18' controllo e conclusione con il destro rasoterra dal limite dell'area per Kraja, palla di alcuni metri a lato.

14' cartellino giallo per Vitteritti, entrato in scivolata proprio davanti l'arbitro.

12' Monopoli in vantaggio! Su punizione di Pinto dalla trequarti a centroarea arriva il colpo di testa di De Santis e palla sotto l'incrocio dei pali alla destra di Sommariva, sorpreso nell'occasione.

10' ci prova Manzari ma conclusione sporcata sul fondo dalla difesa abruzzese questa volta sulla sinistra d'attacco. Palla in area allontanata da Sommariva con i pugni.

9' intervento di Mesik su Manzari, palla sul fondo, primo angolo per i pugliesi. Palla scodellata in areaa da Viteritti, allontana la difesa e qualche istante più tardi ci prova dalla distanza Giannotti ma palla alta.

8' da non sottovalutare il forte vento all'Adriatico che in questo primo tempo spira a favore gli ospiti.

6' cross di Palmiero verso il secondo palo per il colpo di testa alto di Lescano.

4' primo giallo della partita per Giannotti, punito un intervento in gioco pericoloso a centrocampo.

3' costruzione palla del Monopoli, abbozza un pressing il delfino che conquista anche una punizione.

1' Si parte con qualche minuto di ritardo per la contemporaneità nei vari campi. È il Pescara a muovere il primo pallone del match oggi in maglia tradizionale biancazzurra, Monopoli in maglia arancione.

Pescara-Monopoli: il tabellino

PESCARA (4-3-3): 1 Sommariva, 2 Milani, 5 Palmiero, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 13 Brosco, 19 Mora, 20 Kraja, 24 Mesik, 29 Cancellotti, 30 Merola. A disp.: 31 D’Aniello, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 8 Aloi, 18 Boben, 21 Desogus, 23 Pellacani, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 32 Gozzi, 88 Germinario. All. Zeman

MONOPOLI (4-4-1-1): 12 Pisseri, 2 Pinto, 10 Rolando, 13 Mulè, 23 Fella, 24 Giannotti, 25 Vassallo, 26 De Santis, 27 Hamlili, 28 Manzari, 77 Vitteritti. A disp.: 1 Avogadri, 3 Falbo, 5 Dibenedetto, 6 Fornasier, 7 Starita, 8 Piccinni, 11 Simone, 17 Radicchio, 18 Drudi, 41 De Vietro, 44 Piarulli. All. Ferrari