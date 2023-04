L'ex Pescara Luciano Zauri riparte da Malta

Un anno fa era appena arrivato al capezzale del Pescara per cercare di salvare in extremis una stagione deludente sotto ogni punto di vista, prendendo il posto di Gaetano Auteri. Luciano Zauri, dopo un anno di attesa, torna in panchina e riparte da Malta. L’ex allenatore del Delfino, 45 anni, allenerà l’Hamrun Spartans, squadra che milita nella serie A maltese. La prima avventura all'estero del tecnico marsicano inizierà a giugno. L’Hamrun Spartans disputerà anche i preliminari di Champions League. Per l'ex terzino di Atalanta, Lazio e Samp la chance di mettersi alle spalle la parentesi con il Pescara dell'anno scorso, terminata al primo turno nazionale dei play-off contro la Feralpisalò. Zauri raccolse un'eredità pesantissima, prendendo in mano una squadra svuotata e confusa dopo mesi di gestione catastrofica dentro e fuori dal campo. Dopo aver superato a fatica i play-off di girone contro Carrarese e Gubbio (doppio pareggio casalingo), l’eliminazione agli ottavi ad opera della Feralpisalò. Ma Zauri aveva già allenato il Pescara nella stagione 2019-20 in serie B con buonissimi risultati. La sua esperienza, però, durò solo 20 giornate. Dopo la sconfitta casalinga con la Salernitana nel girone di ritorno, il tecnico marsicano rassegnò le dimissioni. Fu l'inizio di un calvario, con Legrottaglie, lo stop per Covid e poi il rush finale con Sottil culminato con la salvezza ai rigori nel play-out contro il Perugia.

Zauri ha fatto benissimo a livello di settore giovanile: nel 2018/2019 ha vinto il campionato Primavera 2 con il Pescara, mentre nel 2020/2021 ha guidato la Primavera del Bologna nel campionato Primavera 1.

Lunghissima la sua carriera da calciatore, terminata proprio con il Delfino, da gennaio 2013 a giugno 2014, uno scorcio in A e poi una stagione in B.

Ragazzo serio, grande professionista e tecnico coraggioso incline al lancio dei prospetti più giovani nel calcio che conta. Con lui tanti ragazzi sono saliti dalla Primavera biancazzurri al professionismo. Ora proverà a scrivere una nuova pagina con i maltesi dell’Hamrun Spartans.