Auteri verso l'esonero, Zauri il favorito per la panchina del Pescara

Gaetano Auteri è ad un passo dall'esonero, che potrebbe essere comunicato nelle prossime ore dal Pescara. Il tecnico siciliano ha perso ormai il controllo della squadra e anche della gestione complessiva della situazione. Non da domenica scorsa a Lucca, ma da mesi, anche se la società biancazzurra si è girata dall'altra parte difendendo per molto tempo l'indifendibile.

Ora il presidente Sebastiani è stanco di perdere partite e tempo e ha deciso di dare la svolta alla stagione, anche se tardiva. Auteri lascerà il Pescara e al suo posto potrebbe tornare sulla panchina del Delfino il 44enne marsicano Luciano Zauri, ex calciatore biancazzurro, poi collaboratore di Oddo e allenatore della Primavera (un campionato vinto) e della prima squadra, da luglio 2019 a gennaio 2020 (diede le dimissioni, al posto Legrottaglie e poi Sottil).

Prima di arrivare a Zauri, la società aveva incontrato Luigi Di Biagio: cena a Carsoli con il ds Matteassi, ma l'ex ct dell'Under 21 ha declinato la proposta del Pescara, non convinto di scendere in C e di prendere una squadra in parte bollita da mesi di gestione Auteri e a tre partite dall'inizio dei complicatissimi play-off di C.

In tarda serata, ieri, la telefonata a Zauri, che ha dato un ok di massima e oggi tornerà a parlare con Sebastiani e Matteassi. Se dovesse arrivare un accordo formale, verrà comunicato l'esonero a Auteri e Zauri firmerà un contratto fino al 30 giugno prossimo, con opzione per il rinnovo nel torneo 2022/2023.