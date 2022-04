Zauri è il nuovo allenatore del Pescara, ora è ufficiale

Serie C

Serie C Girone B

Luciano Zauri è il nuovo allenatore del Pescara.

La Delfino Pescara 1936 comunica infatti ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Zauri che dunque torna sulla panchina dei biancazzurri.

Zauri prende il posto dell'esonerato Auteri ed è chiamato a guidare la squadra nelle ultime 3 partite e poi nei playoff.

«Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro», fanno sapere dalla società guidata dal presidente Daniele Sebastiani.