Pescara-Lucchese: la cronaca live della partita [DIRETTA]

La prima di mister Bucaro ha un sapore particolare e strano. Gli ultras della Nord, con un comunicato pesantissimo contro il presidente Daniele Sabastiani, hanno annunciato che diserteranno gli spalti nel primo tempo mentre in tribuna è annunciata la presenza di mister Zdenek Zeman, appena costretto alle dimissioni causa motivi di salute. In settimana il calcio è passato un po' in secondo piano, ma tra poco si gioca. Calcio d'inizio alle ore 16,15 per la sfida alla Lucchese diretta dall'arbitro Enrico Cappai di Cagliari. Il Pescara è sesto a 8 punti dal terzo posto, la Luccese quattordicesima a 4punti dai playout e a 3 dai playoff, ma ha la testa già rivolta alla semifinale di ritorno di Coppa contro il Padova (all'andata rossoneri vincenti per 1-0). Diramate le liste ufficiali, ecco le scelte di Bucaro e dell'ex Gorgone (da giocatore ha militato nel Delfino in B):

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani, Tunjov, Dagasso, Aloi, Merola, Cuppone, Cangiano. A disp. Gasparini, Pellacani, Mesik, Staver, Pierno, Moruzzi, Squizzato, De Marco, Franchini, Meazzi, Masala, Sasanelli, Capone. All Bucaro

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra, Sabbione, Benassai, Fazzi, Tumbarello, Gucher, Cangianiello, De Maria, Disanto, Magnaghi, Rizzo Pinna. A disp. Coletta, Berti, Quirini, Visconti, Alagna, Astrologo, Djibril, Russo, Guadagni. All. Gorgone





La cronaca PRIMO TEMPO - Subito un brivido per Plizzari. Al 4', un diagolare di Di Santo termina di poco fuori. Spalti vuolri come da annuncio ultras della vigilia: il primo tempo è per pochissimi intimi. Non solo la Nord ha poche presenze, anche i Distinti: non ci sono infatti i gruppi organizzati del settore. Minuto 12 appena scoccato: Cuppone semina il panico in area rossonera, ma il suo tiro è debole e strozzato. nessun problema per Chiorra. Sempre Cuppone il più pericoloso dei suoi, ma le successive due occasioni hanno visto prevalere i difendenti. Al 19' una sventola di Tunjov non centra il bersaglio grosso: bella l'esecuzione, non certamente precisa la mira. Un minuto dopo è proprio Cuppone a stampare sulla traversa la sfera. Che peccato! La crescita del Pescara è evidente: un giro di orologio dopo, Tunjov di testa sfiora il palo alla destra di Chiorra. Al 25' gol del Pescara: assist telecomandato di Milani, colpo di testa di Merola da ariete vero e palla nel sette. Ammonito Sabbione al 30'. Il Pescara continua a gestire tempi e modi del gioco, con una Lucchese che fatica a mettere il muso fuori. Al 40' il Pescara reclama un rigore per contatto sospetto in area ospite su Cangiano, per l'arbitro Cappai non ci sono gli estremi per l'assegnazione della massima punizione. Al 44' fuori di poco un colpo di testa di Cangiano, che si era inserito centralmente. E' stata l'ultima occasione di un primo tempo non scintillante ma comunque gradevole. (1 minuto di recupero).

SECONDO TEMPO - Nessun cambio deciso nell'intervallo per Bucaro e Gorgone ne cambia 2: uori Sabbione per Visconti, in campo anche Russo per De Maria. La nota di cronaca di inizio secondo tempo è l'ingresso degli Ultras nella Nord con cori contro il presidente Sebastiani. Al 14' Aloi si costruisce bene la prima azione da gol dei secondi 45 minuti, ma spara alto. Fase di stanca della partita. Palo della Lucchese al 23' con Guadagni, da poco entrato. Franchini per Dagasso (24') è la prima sostituzione di Bucaro. Al 30' proprio Franchini, inbeccato da Merola, ha concluso a fil di palo una bella trama di marca biancazzurra. Al 35' Chiorra si supera per dire di no al raddoppio biancazzurro e alla doppietta personale di Merola. 40': ammonito Tunjov, che diffidato salterà il prossimo impegno. Estone sostituito da De Marco, Sasanelli rileva Cuppone. 6 i minuti di recupero decisi dall'arbitro Cappai di Cagliari. Finisce così, 1-0. Prima vittoria dell'era Bucaro, archiviato il periodo di 3 ko di fila.