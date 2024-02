Pescara-Lucchese 1-0, Bucaro parte con 3 punti: cronaca, tabellino e voti

Minimo sforzo, massima resa. Ma la strada per vedere un bel Pescara è ancora lunga. Era importante chiudere il periodo nero di 3 sconfitte consecutive e inaugurare la gestione Giovanni Bucaro con i 3 punti, la missione è stata compiuta ma il Delfino di questa stagione ha dimostrato in tante, troppe occasioni che non ci si può cullare sugli allori. Dunque, bene la vittoria, con la consapevolezza che c'è ancora tantissimo su cui lavorare.

Nel prossimo turno prima trasferta della gestione Bucaro, a Sassari in casa della seconda forza del Girone B, quella Torres che ha battuto 2-1 in trasferta il Pontedera toccando quota 59 punti in classifica.

Nessuna novità nel Pescara per la prima di Bucaro da capo allenatore nella formazione titolare. Fuori Meazzi e dentro Tunjov, difesa composta da Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale e Milani e solito tridente, stante anche le defezioni di Accornero e Vergani. Il primo sussulto del match è stato un diagonale di Disanto in uscita, terminato di poco a lato con Plizzari in uscita disperata. Sospiro di sollievo dei pochissimi tifosi presenti, stante la protesta degli ultras che avevano deciso di disertare il primo tempo in aperta contestazione nei confronti della società. Quando il Delfino può giocare su velocità e verticalizzazioni la manovra sempre sembre potenzialmente pericolosa, ma la Lucchese in extremis riesce sempre a bloccare sul nascere le iniziative biancazzurre. I primi 20 minuti sono stati una sorta di Cuppone contro tutti: palla alla punta salentina, che svaria su tutto il fronte d'attacco, per far nascere qualcosa. Ma il più delle volte è la difesa toscana a prevalere. Quando non ci riesce, però, Cuppone è sfortunato: sua la traversa al 20' che aveva illuso tutti a conclusione di una buona trama. La crescita del Pescara è evidente: un giro di orologio dopo, Tunjov di testa sfiora il palo alla destra di Chiorra. Con il passare dei minuti la Lucchese ha faticato sempre più ad uscire dal proprio guscio ed ha incassato larete del vantaggio pescarese al 25', arrivata con un colpo di testa di Merola perfetto su assist da manuale di Milani. Solo Pescara in campo anche dopo il vantaggio, con la squadra ospite che non si è destata dopo il ceffone ricevuto. Il finale di tempo è scivolato poi senza sussulti, recupero incluso.

Nella ripresa si è ripartiti dagli stessi 11 del primo tempo,per Bucaro, due cambi per Gorgone: dentro Visconti e Russo, fuori Sabbione (già ammonito) e De Maria. La nota di cronaca è l'entrata sugli spalti degli ultras della Nord. I ritmi del secondo tempo sono meno alti, a tuttovantaggio di un Pescara in vantaggio che riesce a gestire bene il margine, complice una Lucchese che pensa già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Padova (si ripartirà dall'1-0 a favore maturato all'andata). I rossoneri comunque al 23', un minuto prima dell'avvicendamento Dagasso-Franchini, hanno centrato un palo col nuovo entrato Guadagni. Proprio il nuovo entrato pescarese, su imbeccata di Merola, ha sfiorato il raddoppio con un rasoterra che è sibilato minaccioso a fil di palo. O quasi. Meazzi per Cangiano è la seconda mossa di Bucaro per impostare il finale di gara. Al 35' Chiorra si supera per dire di no al raddoppio biancazzurro e alla doppietta personale di Merola. Il finale si caratterizza per l'ammonizione a Tunjov che, diffidato, salterà il prossimo impegno in casa Torres. Il finale scivola via con poche emozioni ma tanta lotta e al triplice fischio il Pescara festeggia il ritorno alla vittoria ed inaugura al meglio la nuova era targata Giovanni Bucaro.

Il tabellino

Pescara – Lucchese 1-0

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6, Floriani Mussolini 7, Brosco 6, Di Pasquale 6, Milani 6,5, Tunjov 5,5 (40'st De Marco sv), Dagasso 6,5 (24'st Franchini 6), Aloi 7, Merola 7, Cuppone 6,5 (40'st Sasanelli sv), Cangiano 6 (33'st Meazzi). A disp. Gasparini, Pellacani, Mesik, Staver, Pierno, Moruzzi, Squizzato, Masala, Capone. All Bucaro 6,5

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra 6,5, Sabbione 5,5 (1'st Visconti 6), Gucher 6, Benassai 6, Fazzi 5,5, Tumbarello 6, Cangianiello 5,5 (24'st Djibril 6), De Maria 5,5 (1'st Russo 6), Disanto 6 (30'st Quirini 6), Magnaghi 5,5, Rizzo Pinna 5,5 (18'st Guadagni). A disp. Coletta, Berti, Alagna, Astrologo. All. Gorgone 6

Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari 6

Reti: 25' pt Merola (P)

Note: ammoniti Sabbione, Tumbarello, Djibril (L), Milani, Tunjov, De Marco (P)

Spettatori totali 3.108, per un incasso di euro 21.258

Recuperi 1'pt e 6' st