Pescara - Latina, il derby di Fabrizi

Serie C Girone C

Luca Fabrizi, 24enne bomber del Latina, cresciuto nel calcio abruzzese, sabato giocherà per la prima volta all'Adriatico. Dopo l’ennesimo exploit, in D, con la maglia del Chieti, 16 gol, l'estate scorsa ha ricevuto la chiamata del ds dei laziali Marcello Di Giuseppe, da sempre occhio raffinato nella scoperta dei giovani. Fabrizi ha debuttato in C segnando 5 gol nella prima parte di stagione. “Essere stato chiamato dal ds Di Giuseppe è stato importante – racconta Fabrizi – , lui è un gran dirigente e negli anni ha dimostrato di essere un ottimo conoscitore di calcio. Lo conoscevo da quando lavorava nel Teramo. E’ stato bravo anche il mister Di Donato a motivarmi, gestirmi e darmi la possibilità di potermi inserire bene nella categoria”.

Dai dilettanti ai Pro, senza timori, a dimostrazione della sua grande maturità personale e calcistica. “Sono due campionati diversi, in C c’è grande intensità e impatto fisico maggiore. Ma mi sto integrando al meglio, poi ci sono momenti positivi e altri meni, ma fa parte del gioco. Cerco di dare il massimo per la squadra, a prescindere. L’inizio positivo? Ci speravo, per il momento va bene così, ma so che posso fare di più e mi sto impegnando per superarmi e raggiungere altri obiettivi”.

Aquilano, ex del Chieti e del Teramo: all’Adriatico per Fabrizi sarà una sorta di derby: “Sì, una partita particolare e sentita per me, da abruzzese, ma alla fine in campo sarà una partita come le altre e darò il massimo, come ogni settimana. E’ la prima volta che gioco all’Adriatico, penso che mi farà un bell’effetto: è uno stadio in cui hanno giocato grandi squadre, anche di serie A. Sarà una bella esperienza: avrò la mia famiglia, e qualche amico, sugli spalti”.

Fabrizi sogna un gol a Pescara: “La cosa più importante è fare risultato di squadra, se ci sarà occasione di far gol sarò molto contento, ma mi concentro sulla prestazione. Personale e di squadra, per fare una buona partita”.

Che partita si aspetta contro un Pescara che ha perso le ultime tre gare casalinghe del 2022? “Sarà una partita complicata, il Pescara è formato da grandi giocatori. Ci sta un periodo no in cui non si riesce a vincere, ma penso per noi che sarà dura. Per questo ci stiamo preparando al meglio, stiamo studiando ogni dettaglio. Vogliamo giocarcela nel migliore dei modi per portare a casa dei punti”.