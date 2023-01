Il Pescara pensa ad un grande ritorno in attacco in caso di partenza di Lescano: può tornare Federico Melchiorri. Il bomber marchigiano, già idolo dei tifosi qualche anno fa in B, è in uscita dal Perugia. Domani Melchiorri festeggerà i suoi 36 anni (è un classe ’87) e ha il contratto in scadenza con gli umbri. Se nelle passate sessioni di mercato era stato impossibile strapparlo al presidente Santopadre, ora sono proprio gli umbri a cercare acquirenti per la punta, in modo da liberare spazio in lista per assicurarsi un rinforzo che possa accendere l’entusiasmo nell’ambiente perugino, depresso da una classifica catastrofica e dal rischio-serie C. Il Delfino proverà a convincere Melchiorri, che potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire Lescano in caso di cessione dell'italoargentino (lo vogliono Padova e Crotone). Melchiorri potrebbe tornare al Pescara, con cui ha già giocato nella stagione 2014/15 in B, perdendo la serie A nella finale play-off contro il Bologna (14 gol segnati).

Esterni impossibili

La caccia all’esterno resta invece complicata. Chiusura totale dal Brescia per la cessione di Galazzi, il 22enne seguito con interesse da Delli Carri, che prima della sosta però ha trovato spazio con l’arrivo di Aglietti, è diventato titolare in B e non uscirà dalle Rondinelle in questa sessione di mercato. Del no dell’Ascoli per Ciciretti si è già parlato ampiamente nei giorni scorsi, mentre non sembra facile convincere l’ex Crotone Borello a lasciare gli ungheresi dell’Ujpest, con cui ha firmato pochi mesi fa un importante triennale.