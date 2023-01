Pescara, nuove idee per il centrocampo

Il Pescara cerca rinforzi per ridisegnare la linea mediana di mister Colombo in questa sessione di mercato. Se l’obiettivo mezzala è la priorità del ds Delli Carri, che conferma il gradimento per il talentuoso Radrezza in uscita dal Padova (ma non parla di interesse in questa sessione di mercato), in mezzo al campo la situazione è ancora liquida: se dovesse partire Palmiero, richiesto dall’Ascoli in B, servirebbe anche un nuovo regista. Spuntano due nomi nuovi: uno è quello del 33enne francese Anthony Taugourdeau, in uscita dalla Turris. Regista con lunghi trascorsi in B, l’ex Trapani può essere adattato anche a difensore centrale. L’alternativa è un giovane, il 2002 Vittorio Agostinelli, di proprietà della Fiorentina, all’occorrenza anche trequartista, attualmente in prestito alla Reggina in B, mai impiegato da Inzaghi nel girone d’andata. Intanto, tornando alla questione mezzala, il Perugia ha chiuso alla possibilità di cedere Iannoni, altro obiettivo biancazzurro per la mediana. Il Delfino proverà a muovere il 2002 Rachid Kouda, talento del Cagliari in prestito al Picerno: da tempo è nel mirino del ds Delli Carri, ancora più convinto dopo la prestazione del giocatore originario del Burkina Faso (ma italianissimo, nato a Cantù) all’Adriatico contro il Pescara.

Ciciretti pista difficile

Per quanto riguarda l’attacco, l’Ascoli gela tutti: non intende privarsi di Ciciretti, anche se il giocatore non è convintissimo di proseguire nelle Marche adattandosi al ruolo di mezzala. “Da Ascoli abbiamo saputo che Ciciretti non è in uscita, così come Iannoni da Perugia. Ma siamo appena agli inizi. Le cose potrebbero anche cambiare. Non ci faremo trovare impreparati. Tessiore è un buon giocatore, ma non è un nostro obiettivo”, le parole del ds biancazzurro in tv.