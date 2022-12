Monopoli - Pescara 1-2: partita, tabellino e voti

Serie C Girone C

Il Pescara torna alla vittoria: Colombo sbanca la "sua" Monopoli 1-2 e si mette alle spalle gli ultimi tre ko consecutivi. Una vittoria preziosa per i biancazzurri, che accorciano sul Crotone e sul secondo posto (calabresi fermati in casa dalla Gelbison sul pari), portandosi a 4 punti. Decisivo Desogus: prima sforna l'assist per Vergani, preferito a Lescano (terzo gol stagionale), poi si mette in proprio e segna un gol da cineteca che vale i tre punti, perché prima del fischio finale i pugliesi avevano accorciato e messo un po' di apprensione al Delfino.

La partita

Bastano due minuti per cambiare la storia. Il Pescara la sblocca con Vergani, che deve solo insaccare nella porta vuota l’assist d’oro di un Desogus scatenato sulla corsia di sinistra. Bravissimo il giovane sardo, freddo il bomber scuola Inter, che segna il suo terzo gol stagionale dopo quelli a Foggia e Cerignola (le pugliesi gli portano bene).

Il Pescara mette paura al pubblico del Veneziani: al 6’ Mora dalla distanza con il sinistro fa tremare Pancaro: il suo bolide esce di pochissimo, sfiorando l’incrocio dei pali.

Il Monopoli esce alla distanza, facendo la partita e approfittando di un Pescara si abbassa e aspetta i pugliesi per andare a colpirli in contropiede. Una strategia pratica di Colombo, che nel suo vecchio stadio voleva a tutti i costi ritrovare il successo, anche se alla fine per attuarla bisogna tenere nel cassetto i sogni di calcio champagne. La squadra di Pancaro spende tantissime energie, raramente crea problemi dalle parti di Plizzari e lascia inevitabilmente degli spazi nelle retrovie. Ed è lì che il Delfino va a colpire per stendere l’avversario. Il raddoppio arriva prima dell’intervallo, con il primo gol da professionista e in questa stagione di Jacopo Desogus. Il furetto sardo classe 2002 controlla un pallone – lanciato con il contagiri da Aloi – sul vertice sinistro dell’area con classe d’altra categoria, poi salta un uomo in area con un doppio passo e di sinistro fulmina Vettorel, andando ad esultare sotto al settore dei tifosi biancazzurri, di nuovo in visibilio. Prima dell’intervallo, il Pescara potrebbe triplicare con Aloi, servito proprio da Desogus, ma l’ex Avellino calcio alto.

Il raddoppio costringe il Monopoli a cambiare atteggiamento nella ripresa. Da una parte, l’urgenza di trovare almeno un gol per riaprire il match, dall’altra la paura di farsi trovare di nuovo scoperti e subire il tris biancazzurro che chiuderebbe definitivamente i conti. Pancaro impreca al 18’, quando Starita da destra s’incunea in area e calcia malissimo sparando alto da ottima posizione.

Plizzari ko

Nel finale, un intervento scomposto di un attaccante pugliese sul portiere biancazzurro Plizzari causa un bruttissimo infortunio ad una spalla all’ex Milan, costretto a lasciare il campo in barella (al suo posto Sommariva in campo al 34’) e trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti.

Il Pescara è un po’ scioccato dal ko del suo portiere e pensa già alla doccia post partita, così il Monopoli approfitta per accorciare con Vassallo nel finale e rende gli ultimi minuti (compresi gli otto di recupero) una sofferenza interminabile, anche se Sommariva deve parare solo un tiro senza grosse pretese di Simeri. Alla fine è di nuovo festa per Mora e compagni, assieme ai tifosi arrivati al Veneziani. Si riparte.

Monopoli - Pescara 1-2: il tabellino

MONOPOLI Vettorel 6; De Santis 5,5 (dal 1’ s.t. Rolando 6), Bizzotto 6, Pinto 5,5; Viteritti 5, Bussaglia 6 (dal 21’ s.t. Montini 6), Vassallo 6,5, Hamlili 5,5, Manzari 6 (dal 44’ s.t. Corti s.v.); Fella 6 (dal 1’ s.t. Simeri 6), Starita 5. A disp. Avogadri, Drudi, Dibenedetto, Radicchio, Piccinni, Piarulli. All. Pancaro.

PESCARA Plizzari 6 (dal 34’ s.t. Sommariva s.v.); Cancellotti 6, Brosco 6, Boben 6, Milani 6; Gyabuaa 6,5 (dal 44’ s.t. Kolaj s.v.), Aloi 6,5, Mora 6,5; Cuppone 6, Desogus 7,5 (dal 44’ s.t. Germinario s.v.); Vergani 6,5 (dal 31’ s.t. Tupta s.v.). A disp. D’Aniello, Ingrosso, De Marino, Crescenzi, Saccani, D’Aloia, Lescano. All. Colombo.

ARBITRO: Petrella di Viterbo 5,5.

MARCATORI: 2’ p.t. Vergani (P), 36’ p.t. Desogus (P); 43’ s.t. Vassallo (M).

NOTE: ammoniti Brosco (P), Fella (M), Milani (P), Desogus (P), Pinto (M), Mora (P); recuperi 2’ p.t., 8’ s.t.