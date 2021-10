Pescara, domani arriva la Fermana: bisogna tornare a vincere

Una vittoria in campionato che manca da un mese, in casa addirittura dalla prima giornata. Il Pescara torna in campo dopo il pari di lunedì scorso a Chiavari, domani pomeriggio contro la Fermana penultima del girone B. E Auteri non vuole più sprecare punti: “Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato dall’impegno di lunedì scorso. Di tempo ce n'è, ma abbiamo perso terreno dalla vetta e dobbiamo recuperare: mai più punti gettati via per strada, dobbiamo ricominciare a vincere”, dice il tecnico, che ritrova Di Gennaro in porta e Diambo in mediana, entrambi verso un posto da titolari al posto di Sorrentino e Memushaj, che potrebbe rifiatare in vista del Modena. A sinistra ballottaggio Nzita-Rasi. In difesa Frascatore al posto di Illanes. Attacco blindato: Clemenza-De Marchi-D’Ursi.

In settimana Auteri ha lavorato anche sull’alternativa 4-2-3-1, con Diambo e Pompetti mediani e Clemenza o Memushaj trequartista alle spalle della punta centrale. Un sistema che permetterebbe di avanzare Zappella con D’Ursi come esterni offensivi, o rilanciare Galano a destra e dare una chance anche a Marilungo o Bocic. Il cambio di sistema di gioco sembra però una soluzione da sfruttare a gara iniziata e non per stravolgere il Delfino dal fischio d’inizio.

Il rendimento casalingo del Pescara è sotto accusa: “Non abbiamo vinto delle partite in casa, c’è stato il ko con la Reggiana, ma la squadra ha sempre fatto partite giuste. Non c’è un problema nelle partite in casa, noi interpretiamo tutte le partite allo stesso modo. La squadra ha bisogno di fare punti, ci sono tre partite in sette giorni, due in casa consecutive. Dopo qualche risultato non ottimale, pur avendo partite positive, è il momento di fare punti.”.