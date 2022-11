L'ex Pescara Vitturini è un nuovo giocatore del Trento

Davide Vitturini è un nuovo giocatore del Trento. L’ex difensore del Pescara, cresciuto nel vivaio biancazzurro, torna in serie C dopo l’esperienza in Bulgaria: ha sottoscritto con il club un contratto annuale, sino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione 2023 – 2024. Il 25enne Vitturini è un difensore dalla buona struttura fisica, in grado di agire sia come esterno che come centrale, di piede destro. Inizia il proprio percorso calcistico nel Villa Raspa di Spoltore, per poi trasferirsi, all’età di 13 anni al Pescara. Nella stagione 2014 – 2015 è aggregato stabilmente alla prima squadra biancazzurra, con cui totalizza 2 presenze in serie B. Nell’estate 2015 si trasferisce al Teramo, in serie C, salvo poi fare ritorno al Pescara, con cui disputa 15 partite nella seconda parte di stagione, contribuendo alla promozione in serie A della squadra abruzzese dopo il successo nei playoff. Nell’organico pescarese anche nell’annata 2016 – 2017, esordisce nella massima serie nella gara interna contro la Sampdoria: alla fine del campionato saranno 3 le presenze in serie A. Poi Carpi (serie B), Carrarese (serie C), Fano, sempre in serie C. A luglio 2019 torna al Pescara (3 presenze da settembre a gennaio), per poi accasarsi alla Feralpisalò in serie C. Ultima esperienza allo Tsarko Selo Sofia, da febbraio a giugno 2022, nella Parva Profesionalna Futbolna Liga, la massima serie bulgara. Vitturini indosserà la maglia numero 66 del Trento.