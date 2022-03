Il Pescara sempre più vicino alla cessione: parlerà americano

E’ quasi fatta per la cessione delle quote di maggioranza del Pescara dal presidente Sebastiani al pool d’imprenditori statunitensi interessati all’acquisto del club biancazzurro. La trattativa è ai dettagli e il closing forse arriverà tra un mese, all’inizio di aprile, dopo le ultime quattro call del presidente con i potenziali acquirenti.



Sarebbe un gruppo americano, capitanato da un imprenditore di Miami, il futuro proprietario del Delfino: il broker inglese Ian George - un paio di settimane fa presente in città e all'Adriatico contro il Gubbio - ha fatto semplicemente da intermediario, ma nelle ultime settimane è stato il presidente Sebastiani a confrontarsi faccia a faccia con l’uomo di punta collegato da Miami.



“Chiudere questa operazione significherebbe aver coronato il mio desiderio: passare la mano a persone perbene, persone serie che possono garantire un futuro al Pescara – ha detto Sebastiani al microfono di Venerato della Tgr – . In questo caso ho avuto rapporti con persone che ho conosciuto, che hanno già investimento in questo mondo e vogliono entrare nel calcio italiano. Io resterò inizialmente come traghettatore e garante. In questa fase dovrò affiancarli, perché giustamente bisogna dare un minimo di garanzie a chi arriva. Le parole non bastano. E non ho alcun tipo di timore. Sarò qui a traghettarli in una prima fase. L’intento, però, è quello cedere l’intero pacchetto delle quote”.”.



L'inchiesta

Il Pescara però continua a convivere con la spala di damocle dell'inchiesta sulle plusvalenze appena chiusa dalla Procura Federale. Il presidente è tranquillo nonostante nell'aria sembra esserci un possibile deferimento per il club. E se tutto dovesse andare storto, il Delfino rischierebbe una pensate penalizzazione o addirittura l'esclusione dal campionato di competenza. “Se è vero come è vero che le contestazioni sarebbero su operazioni baciate, senza scambio di denaro, il Pescara dovrebbe esserne fuori: noi abbiamo venduto o comprato giocatori incassando o pagando somme di denaro. E ci sono movimenti economici e finanziari che lo testimoniano. Se non avessimo venduto giocatori, avremmo avuto una carenza di un milione e mezzo di euro per rientrare nei parametri per iscriverci al campionato. Non credo che il Pescara sarebbe fallito per un milione e mezzo o non si sarebbe iscritto…”.