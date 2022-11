Pescara - Catanzaro, appello dei Rangers: "Tutti allo stadio"

Sarà record di pubblico stagionale per Pescara - Catanzaro: previsti oltre ottomila spettatori domenica prossima all’Adriatico, di cui 1500 provenienti dalla città calabrese e stipati tutti in curva sud. Il club dei tifosi organizzati, Pescara Rangers, ha diramato un comunicato ufficiale per spingere gli sportivi pescaresi allo stadio domenica prossima: “Domenica ci sarà lo scontro al vertice, lo scontro che vale il primato. Inutile ribadire l’impegno che ci stanno mettendo giocatori ed allenatore nel provare a regalarci un sogno, un sogno che per diventare realtà ha bisogno del contributo di tutti, tifosi in primis. E proprio per questo motivo domenica dobbiamo riempire l’Adriatico, dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo, dobbiamo far vedere chi sono i pescaresi. Chi verrà in Curva Nord, dovrà entrare mezz’ora prima l’inizio della partita per sentire le istruzioni dei ragazzi che hanno preparato la coreografia affinché questa riesca al meglio. Novanta minuti all’assalto, e alla fine, comunque vada, sarà bellissimo abbracciarci tutti insieme sotto la Nord…”.