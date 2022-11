Verso Pescara - Catanzaro: la curva sud ai tifosi calabresi

Ripartirà oggi pomeriggio la vendita dei biglietti per la supersfida Pescara – Catanzaro di domenica prossima, sospesa ieri dopo che i tifosi calabresi avevano polverizzati gli 800 tagliandi a loro riservati nel settore ospiti. Questa mattina la riunione d’urgenza del G.O.S., che ha valutato le misure di sicurezza da adottare per accogliere all’Adriatico i sostenitori della formazione prima in classifica nel girone C e ha deciso di concedere ulteriori 767 biglietti, riservando ai supporters del Catanzaro l’intero settore di Curva Sud per un totale di posti disponibili che supera di poco le 1.500 unità. Queste quindi le decisioni dopo la sospensione della vendita dei biglietti durata poco più di ventiquattr’ore. I tifosi calabresi arriveranno in massa a sostenere la capolista allenata dall’ex Vincenzo Vivarini. Sicuramente, i nuovi biglietti a disposizione per gli ospiti resteranno in vendita per poche ore, prima di essere polverizzati. Ci si aspetta il record stagionale di pubblico all’Adriatico, visto che anche in città c’è fibrillazione e voglia di sostenere l’ottima squadra di Colombo, seconda in classifica con tre punti di ritardo dalla vetta occupata dalla squadra calabrese. In caso di vittoria, il Pescara aggancerebbe i giallorossi a pari punti ma sarebbe primo grazie al vantaggio nello scontro diretto. Più che una partita, questa sembra già una finale anticipata...

Pescara - Catanzaro: il comunicato ufficiale sui biglietti e i prezzi settore per settore

La Delfino Pescara 1936 comunica che il G.O.S., riunitosi questa mattina per valutare le misure di sicurezza da adottare per i sostenitori del Catanzaro, ha deciso di concedere loro ulteriori n. 767 biglietti per il settore Curva Sud. I biglietti a disposizione per i tifosi ospiti saranno quindi complessivamente 1.500 e saranno ospitati tutti nel settore Curva Sud.

La vendita dei biglietti riprenderà regolarmente nel pomeriggio di oggi.

Biglietti in vendita su tutti i circuiti VIVATICKET

Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

in via Carducci 69 aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 10,00

COSTO BIGLIETTO