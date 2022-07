Pescara, tornano gli abbonamenti per il campionato 2022/2023: in vendita da lunedì

Il Pescara si prepara alla nuova stagione sportiva 2022/23 e, dopo due anni di restrizioni causate dalla pandemia, propone ai propri sostenitori una nuova campagna abbonamenti per tornare a vivere la passione biancazzurra dal vivo e sulle gradinate dello Stadio Adriatico.

"Basta distanze e torniamo insieme allo stadio", è il claim della nuova campagna abbonamenti del Pescara. La vendita scatta, per i soli vecchi abbonati della stagione 2019/2020, da lunedì 4 luglio a partire dalle ore 16. La vendita libera parte dalle ore 10 di giovedì 21 luglio all'Official Store di via Carducci 69, con numerosi pacchetti vantaggiosi per vedere il Pescara in campo.

Sarà necessaria la sottoscrizione della nuova tessera fidelty card “Cuore Biancazzurro” dal costo di 15 euro con validità triennale. La Card Cuore BiancAzzurro, nata principalmente per supportare l’abbonamento, facilitando l’ingresso allo stadio e rispettare le attuali normative ministeriali, non è una tessera del tifoso (non è infatti valida per eventuali trasferte a rischio) ma rientra in un progetto Tessera Club Pescara Calzio, come punto di incontro tra i supporter e i partner Biancazzurri, con scontistiche e iniziative che potranno essere seguite attraverso le nostre pagine social.

Il diritto di prelazione, in vigore soltanto nel primo periodo di vendita (dal 4 al 20 luglio) è dedicato esclusivamente ai soli abbonati 19/20 e darà la possibilità di prenotare il precedente posto a sedere e usufruire della scontistica dedicata. Dal 21 luglio, con la seconda fase denominata vendita libera, decade il diritto di prelazione sul posto ma non la scontistica che rimane in vigore sino al termine delle vendite. La data di chiusura della Campagna Abbonamenti sarà stabilita dopo la definizione dei calendari ufficiali di Lega Pro.

Il ridotto family è uno dei pacchetti proposti per questa campagana abbonamenti. Sostituisce il vecchio family pack e, anche se non attuabile nel dettaglio per via della chiusura degli impianti sportivi negli ultimi due anni, mostra comunque significativi vantaggi economici per i nuclei familiari. Tale tariffa è a beneficio di tutti i vecchi possessori family pack, senza distinzione di età o sesso e andrà attribuito al terzo componente del nucleo familiare che acquisterà – contestualmente agli altri due – il proprio titolo di abbonamento.

Confermate tutte le categorie denominate "Ridotto" sia per gli abbonamenti che per i biglietti. Tale scontistica, ricordiamo, è riservata agli over 60, under 18, donne e tutti i diversamente abili iscritti ai seguenti enti convenzionati: ENS, UNMS, ANIMC, ANMIL, ANMIG.

E' imminente, inoltre, l'avvio del progetto che coinvolgerà gli Istituti Scolastici della Provincia, in collaborazione con il Comune di Pescara, per agevolare la partecipazione degli alunni sugli spalti dell’Adriatico.