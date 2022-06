Pescara, Sorrentino vola in serie A: è del Monza

Domani sarà il giorno di Alessandro Sorrentino al Monza. Il portiere classe 2002 era da tempo nel mirino del ds pescarese Filippo Antonelli. Domenica scorsa incontro riservatissimo negli uffici del presidente Sebastiani a Pescara per definire l’operazione e bruciare sul tempo la concorrenza della Salernitana e del Cagliari, che stavano per accelerare sul numero uno abruzzese. Sorrentino farà reparto con Cragno, appena acquistato dal Cagliari dalla neopromossa lombarda.

La base economica su cui è stata costruita l'operazione è di 500mila euro cash al Pescara. A questi si aggiungeranno anche due giocatori a titolo definitivo e uno in prestito. Delli Carri aveva indicato al Monza una contropartita tecnica di suo gradimento: il 19enne greco Antonis Siatounis, centrocampista difensivo (può giocare anche al centro della difesa) cresciuto nel Paok Salonicco e passato già dalle giovanili della Sampdoria. L’anno scorso 2 presenze in B con la squadra di Stroppa. Il ds è stato accontentato, anche se avrebbe preferito averlo a titolo definitivo.

La formula

Sorrentino, assistito da Simone Pepe, si trasferirà a titolo definitivo al club di Berlusconi, forse assieme a qualche baby delle giovanili, in cambio di soldi e del cartellino del portiere Sommariva (ex Nocerina) e del centrocampista Lombardi (2002, ex Teramo, ultima stagione alla Vis Pesaro), in arrivo a titolo definitivo in Abruzzo, e il prestito secco di Siatounis. Oggi l'incontro a Milano con Antonelli e Galliani per mettere nero su bianco l’operazione e per dare le ufficialità.