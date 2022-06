Pescara, che colpo: arriva dal Padova il regista Della Latta

Il Pescara domani a Milano per chiudere una brillante operazione di mercato, impostata in gran segreto negli ultimi giorni dal ds Delli Carri. Scambio alla pari con il Padova: in Veneto si trasferirà Michael De Marchi, attaccante sotto contratto con il Delfino ancora per una stagione, che non rientra nei piani di Colombo e invece piace parecchio al club biancoscudato (segnalato tempo da da Massimo Oddo, poi non confermato in panchina dal club). A Pescara arriverà, invece, il centrocampista toscano, 29 anni, anche lui in scadenza nel 2023 a Padova.

Mezzala molto brava negli inserimenti e forte nel gioco aereo (la sua specialità è il gol di testa), Della Latta è cresciuto nell'Empoli e ha una lunga esperienza da professionista: ha giocato 37 partite e segnato 6 gol con il Padova nell'ultima stagione, terminata - per il secondo anno di fila - con una sconfitta nella finale play-off. L'estate scorsa, il Pescara provò a prenderlo dal Padova, ma l'allora ds Matteassi non riuscì a trovare la quadra per chiudere l'operazione.

Delli Carri ha invece preso la palla al balzo, una volta ricevuta la richiesta del Padova per De Marchi, assicurandosi uno dei centrocampisti più forti della C. Manca l'ufficialità, ma l'affare è ben impostato e nei prossimi giorni dovrebbe finalmente concretizzarsi, al pari di quelli legati a Saccani, Milani e Lescano. I primi quattro colpi di un Pescara nuovo e ambizioso.