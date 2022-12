Il Pescara guarda in casa Ternana, due obiettivi di mercato

Il pomeriggio di lunedì scorso, giorno di Santo Stefano, il presidente Daniele Sebastiani e il Daniele Delli Carri erano in tribuna allo stadio “Stirpe” per assistere a Frosinone - Ternana. Un'occasione per salutare colleghi e amici, ma anche e soprattutto per parlare di mercato con una società che ha in rosa possibili obiettivi del Delfino. La Ternana, in particolare. Al Pescara piace parecchio Samuele Spalluto, attaccante che gioca con gli umbri ma è della Fiorentina. L’ex attaccante del Gubbio è un obiettivo fin dalla scorsa estate. Sta giocando pochissimo in Umbria e potrebbe muoversi. Con il caso Lescano ancora aperto, il Pescara cerca di stringere per avere un’altra punta centrale di livello, prima di capire come comportarsi con il “ribelle” italoargentino. Visto che sua Saccani che De Marino lasceranno Pescara a gennaio, nella Ternana si potrebbe pescarese anche il terzino Luca Ghiringhelli, 30 anni, che sta trovando poco spazio (192’ giocati tra campionato e Coppa) e potrebbe decidere di rimettersi in gioco anche in C, magari scendendo per sei mesi in prestito (ha un contratto con le Fere fino al 2024). Ghiringhelli può giocare sia a destra che a sinistra, come il biancazzurro Crescenzi. Potrebbe quindi rimpiazzare proprio De Marino, solo 49′ giocati finora in campionato: la Juventus, proprietaria del cartellino, lo muoverà, dopo averlo girato al Delfino in prestito con diritto di riscatto. Saccani tornerà a Sassuolo, per essere girato altrove in prestito. Al centro della difesa, con Pellacani ko fino a marzo, è arrivato lo slovacco Mesik, disponibile alla ripresa del campionato. Se nelle prossime settimane l’ex Nordsjaelland dovesse dare garanzie, potrebbe chiudersi definitivamente lo spazio per Gianmarco Ingrosso, ormai una riserva in pianta stabile nelle rotazioni di Colombo. L’ex Pisa ha ancora un anno e mezzo di contratto. In caso di addio, possibile comunque un altro innesto, magari pescando un Primavera di serie A.