Pescara, le partite del 2023: date e orari

Serie C Girone C

Dopo aver chiuso, male, il 2022 venerdì scorso al Partenio di Avellino con il quonto ko nelle ultime sei partite, il Pescara ora si ferma per qualche giorno in vista della seconda e decisiva parte di stagione. Ripartirà il 7 gennaio con la seconda giornata di ritorno. Il Delfino all’Adriatico ospiterà il Latina (ore 17:30) del ds abruzzese Marcello Di Giuseppe, allenato dal rosetano Di Donato e con il pescarese doc Marco Teraschi (ex Delfino Flacco Porto) in campo. Poi sarà subito big match allo Scida di Crotone, lunedì 16 gennaio alle 21 (posticipo in diretta tv in chiaro su Rai Sport).

Già pubblicato dalla Lega Pro il calendario delle successive giornate del girone di ritorno fino alla metà di marzo. Queste le altre partite in calendario per i biancazzurri: Pescara – Viterbese domenica 22 gennaio alle 14:30; Pescara – Foggia domenica 29 gennaio alle 17:30; Monterosi – Pescara mercoledì 1° febbraio alle 21; Pescara – Potenza domenica 5 febbraio alle 17:30; Fidelis Andria – Pescara domenica 12 febbraio alle 17:30; Pescara – Giugliano domenica 19 febbraio alle 14:30; Cerignola – Pescara sabato 25 febbraio alle 17:30; Pescara - Juve Stabia sabato 4 marzo alle 17:30; Gelbison – Pescara domenica 12 marzo alle 17:30; Messina – Pescara mercoledì 15 marzo alle 21; Pescara – Turris domenica 19 marzo alle 14:30.