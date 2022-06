Pescara, prime idee di mercato: piacciono due giovani della Reggina

Il Pescara la prossima settimana comincerà a muovere i primi passi sul mercato. Nel mirino due giovani della Reggina. Il ds biancazzurro Delli Carri, subito dopo l'ufficialità dell'arrivo del nuovo tecnico Colombo, si tufferà nelle trattative e, probabilmente, inizierà la costruzione del nuovo Pescara andando a pescare nel club calabrese (attualmente in difficoltà e a rischio iscrizione). Il primo obiettivo è Lorenzo Gavioli, 22 anni appena compiuti, interno di centrocampo dinamico e prestante fisicamente. Gavioli viene dall’Inter (è stato compagno di squadra di Pompetti) e in C ha già indossato le maglie di Ravenna, Feralpisalò e Renate (negli ultimi 6 mesi dello scorso campionato). Il centrocampista è della Reggina, con cui

ha esordito in B. Nel mirino c'è anche Alessandro Provazza, classe 2003, altro giovane della Reggina. Provazza è un esterno d’attacco promettente, reduce da una stagione con 25 presenze e 6 reti in serie D con la Vigor Lamezia. Colombo vorrebbe anche il centrale difensivo Matteo Arena, uno dei suoi gioielli a Monopoli nell'ultima stagione. Intanto il ds e il tecnico Colombo stanno facendo le opportune riflessioni sulle conferme di Illanes e Ingrosso. Certo l'addio di Memushaj, che non farà parte della rosa. In base alle dinamiche del mercato, andranno valutate anche le posizioni dei giovani Sorrentino e Veroli, che hanno richieste sul mercato.