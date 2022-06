Alberto Colombo è il nuovo allenatore del Pescara

Sarà Alberto Colombo il nuovo allenatore del Pescara. Questa mattina il Pescara ha definito tutto: inviata al tecnico brianzolo, 48 anni, la bozza del contratto. A breve tornerà indietro controfirmato dal tecnico. Lunedì la società farà gli annunci ufficiali e, nel giro di pochi giorni, ci sarà la presentazione con una conferenza stampa. Per lui un accordo annuale con opzione di rinnovo a favore del club: 70mila d'ingaggio più due bonus, uno per il 3° posto e un secondo per la promozione diretta. Dopo il blitz dello scorso 4 giugno in città, in cui era stato trovato già un accordo tra le parti, Colombo si era messo in stand by in attesa della chiamata di Delli Carri, anche se nel frattempo era stato avvicinato dall'Ascoli per un sondaggio. Sfumata la chance in B, il tecnico ha atteso la fine della telenovela Zeman. Il boemo si è fatto fuori quasi da solo, dicendo prima sì a Delli Carri e poi temporaggiando troppo in attesa di una chance per restare a Foggia (se fosse tornata in sella la ex proprietaria Pintus). I rapporti non idilliaci con il presidente, mai davvero convinto di ricominciare con il boemo, hanno fatto il resto. Ora Sebastiani invece è pronto per iniziare a conoscere il nuovo allenatore, fin qui a colloquio sempre con il direttore sportivo e mai con il presidente.

La squadra

Il Pescara di Colombo giocherà con il 4-3-2-1, sistema prediletto dall'allenatore ex Monopoli, ma in alternativa c'è anche il 4-3-3. Molto dipenderà dai giocatori che arriveranno sul mercato. Con l'allenatore lombardo arriveranno anche gli uomini di fiducia del suo staff: il vice Padovano e il preparatore atletico Ricci. Confermerà Illanes, Ingrosso e Diambo, tra i giocatori sotto contratto con il Delfino. E vorrebbe all'Adriatico alcuni fedelissimi: Vassallo, Arena e Borrelli, quest'ultimo già a sua disposizione, essendo di proprietà biancazzurra. I giovani Veroli, Delle Monache e Sorrentino saranno valutati durante l'estate, mercato permettendo. Il play Giorno, non è un obiettivo.