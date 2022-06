Il Pescara ha scelto: Zeman o Colombo in panchina

Zdenek Zeman o Alberto Colombo: il Pescara deve scegliere tra uno di questi due nomi il suo prossimo allenatore. Li ha riferito alla Tgr Abruzzo Ciro Venerato in un servizio appena andato in onda.

Il boemo sarebbe in pole, stando ai rumors delle ultime ore, ma non è scontato che con lui si trovi un accordo e il matrimonio (il terzo) vada in porto. Per questo, il direttore sportivo ha in pugno una seconda soluzione, quella che porta al 48enne brianzolo che nell’ultimo campionato ha fatto molto bene alla guida del Monopoli, nel girone C.

Zeman da quanto filtra, a Pescara tornerebbe volentieri per giocarsi l’ultima grande sfida della carriera: vincere un campionato in una piazza prestigiosa e ripresentarsi in serie B.

Se dovesse saltareil boemo, Delli Carri andrebbe su Colombo, che nelle ultime ore ha deciso di rescindere il suo contratto con il Monopoli (scadenza 2023). Indizio che porterebbe dritti in riva all’Adriatico. Alberto Colombo ha già diversi campionati alle spalle in C tra Reggiana (semifinale play-off 2015), Alessandria, Vicenza e, appunto, Monopoli, co cui arriva al 5° posto e al secondo turno nazionale, eliminato dalla corazzata Catanzaro.

Saltato Guidi: l’ex Teramo ha firmato un contratto annuale con la Primavera della Roma.